Fiscalía de París investiga a Elon Musk por presunto uso de 'deepfakes' para inflar valor de X

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La Fiscalía de París inició una investigación contra Elon Musk por sospechas de promover deepfakes sexualizados en la plataforma X con el fin de aumentar artificialmente su valor de cara a una futura salida a bolsa. Las autoridades francesas ya han alertado a la SEC y al Departamento de Justicia de EU y coordinan con investigaciones paralelas en el Reino Unido y la UE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/03/2026 10:50 AM.
En Internacional y editada el 21/03/2026 09:43 AM.