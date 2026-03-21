Fiscalía de París investiga a Elon Musk por presunto uso de 'deepfakes' para inflar valor de X

La Fiscalía de París anunció este sábado que abrió una investigación preliminar contra Elon Musk por posibles prácticas fraudulentas relacionadas con la difusión de deepfakes sexualizados en la plataforma X, con el objetivo de inflar artificialmente el valor de la empresa. Las autoridades francesas sospechan que estas acciones estarían vinculadas con la planeada salida a bolsa en junio de 2026 de una nueva entidad resultante de la fusión entre SpaceX y X AI.
Según informó la oficina fiscal, el pasado martes se contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a representantes legales franceses ante la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC) para compartir hallazgos y coordinar acciones. La investigación se centra en determinar si el uso de contenido generado por inteligencia artificial, particularmente por el chatbot Grok, fue utilizado para manipular el mercado financiero.
La indagatoria amplía una investigación previa que ya examinaba el uso del algoritmo de X para interferir en procesos políticos franceses. Ahora también incluye la difusión de negacionismo del Holocausto y videos falsos de contenido sexual generados por Grok. En febrero, las autoridades francesas citaron a Musk a una "entrevista voluntaria" y realizaron cateos en las oficinas locales de X, acciones que el magnate calificó como un "ataque político".
Paralelamente, el Reino Unido y la Unión Europea han iniciado sus propias investigaciones sobre la creación y difusión de deepfakes sexualizados de mujeres y menores a través de Grok, lo que ha intensificado la presión regulatoria internacional sobre las prácticas de las empresas de Musk.