Incendio en fábrica de Corea del Sur deja diez muertos y 59 heridos

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Un incendio en una fábrica de autopartes en Daejeon, Corea del Sur, provocado presuntamente por una explosión, dejó al menos diez muertos, 59 heridos y cuatro desaparecidos. Más de 500 rescatistas participaron en las labores de contención y búsqueda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/03/2026 10:13 AM.
En Internacional y editada el 21/03/2026 09:40 AM.