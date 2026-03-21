Irán amenaza atacar líderes de EU e Israel en público en plena escalada en Medio Oriente

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Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que funcionarios estadounidenses e israelíes podrían ser blanco de ataques en cualquier lugar del mundo, incluso en zonas turísticas y de ocio, mientras el líder supremo Mojtaba Jamenei afirmó que el país ha derrotado a sus enemigos. La tensión crece mientras EE.UU. asegura estar cerca de sus objetivos militares contra Irán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/03/2026 10:25 AM.
En Internacional y editada el 21/03/2026 09:42 AM.