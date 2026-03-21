Lobo Menor, líder de Los Lobos, encarcelado en la Cárcel del Encuentro en Ecuador

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Juan Carlos 'N', alias Lobo Menor, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad 'El Encuentro' en Santa Elena, Ecuador, tras su detención en México y extradición vía Colombia. La prisión, inspirada en el modelo de El Salvador, busca neutralizar a los cabecillas criminales aislándolos en condiciones extremas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/03/2026 10:00 AM.
En Internacional y editada el 21/03/2026 09:39 AM.