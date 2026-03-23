Avión Lockheed C-130 Hércules de Colombia cae en Putumayo con más de 100 tripulantes

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Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se estrelló este 23 de marzo al despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo. El aparato, que transportaba más de un centenar de personas entre militares y civiles, cayó minutos después del despegue, causando un incendio y dejando un número no confirmado de víctimas. Al menos 69 heridos fueron reportados, aunque la FAC aún no ha confirmado la cifra oficial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 03:40 PM.
En Internacional y editada el 23/03/2026 03:31 PM.