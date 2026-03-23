Avión Lockheed C-130 Hércules de Colombia cae en Putumayo con más de 100 tripulantes

Un trágico accidente aéreo sacudió este domingo 23 de marzo en la mañana al suroeste de Colombia, cuando un avión de carga C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo. El siniestro ocurrió a las 9:50 horas, tiempo local, mientras la aeronave se dirigía hacia Puerto Asís, también en la misma región.
Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de redes sociales, el avión transportaba un destacamento de soldados de la Fuerza Pública. No se ha precisado el número exacto de personas a bordo, pero fuentes oficiales indican que superaba el centenar. El aparato se incendió tras impactar contra tierra, lo que complicó las labores de rescate.
El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la FAC, confirmó que unidades militares y equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato al lugar del siniestro. Además, resaltó que civiles y lugareños colaboraron en las labores de rescate, utilizando motocicletas para trasladar a los heridos hacia centros médicos.
El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, informó que al menos 69 personas fueron rescatadas con lesiones y trasladadas principalmente al Hospital María Angelines del municipio. Sin embargo, esta cifra aún no ha sido validada oficialmente por la Fuerza Aérea. Algunos sobrevivientes fueron extraídos entre los restos del avión, según declaraciones del gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, a medios locales.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo negro elevándose desde el campo donde cayó la aeronave, así como vehículos militares desplazándose hacia el sitio del accidente. Las causas del siniestro aún son desconocidas y se encuentran bajo investigación.
El Putumayo, región fronteriza con Perú y Ecuador, es de difícil acceso terrestre, por lo que la FAC utiliza regularmente vuelos como este para transportar no solo personal militar, sino también civiles que requieren atención médica especializada en zonas urbanas.
Las autoridades mantienen operativos de rescate y asistencia médica mientras se realiza el levantamiento de los restos del avión. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial sobre el número de fallecidos y las condiciones de los heridos.