ICE desplegará agentes en aeropuertos de EU, por crisis fiscal y falta de pago a los empleados TSA

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A partir de este lunes, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) serán desplegados en los principales aeropuertos de Estados Unidos para apoyar a la TSA, tras el colapso financiero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la falta de pagos a más de 50 mil empleados. La medida, ordenada por el presidente Donald Trump y confirmada por el zar fronterizo Tom Homan, busca agilizar los retrasos en los controles de seguridad, aunque genera preocupación por posibles redadas migratorias en zonas públicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 09:25 AM.
En Internacional y editada el 23/03/2026 09:09 AM.