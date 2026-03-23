Piloto y copiloto mueren tras choque de avión con camión de bomberos en aeropuerto de Nueva York

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Un trágico accidente en el Aeropuerto LaGuardia dejó sin vida al capitán y al primer oficial del vuelo AC8646 de Air Canada Express, luego de que un camión de bomberos irrumpiera en la pista durante el aterrizaje. El suceso ocurrió la noche del 22 de marzo y ya es investigado por las autoridades.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 10:37 AM.
En Internacional y editada el 23/03/2026 10:30 AM.