Piloto y copiloto mueren tras choque de avión con camión de bomberos en aeropuerto de Nueva York

Un fatal incidente en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York cobró la vida del piloto y copiloto del vuelo AC8646 de Air Canada Express la noche del 22 de marzo, tras colisionar con un camión de bomberos que ingresó a la pista durante el aterrizaje del avión procedente de Montreal.
El avión, con 76 personas a bordo, tocó tierra en la pista 4 cuando un vehículo de emergencia de la Autoridad Portuaria irrumpió en su trayectoria. El impacto fue inmediato y devastador: la parte frontal del fuselaje se desintegró y los dos tripulantes de la cabina de mando fallecieron al instante. Aunque el resto de los pasajeros sufrieron solo caos y susto, dos de ellos resultaron con fracturas menores, pero en estado estable.
Según informó un portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) a Associated Press, el camión respondía a una alerta previa sobre un 'extraño olor' en otro avión estacionado, lo que motivó su desplazamiento dentro del aeropuerto. No obstante, aún se desconoce bajo qué circunstancias obtuvo permiso para cruzar una pista activa en pleno aterrizaje.
Las autoridades ya iniciaron una investigación conjunta para determinar fallas en los protocolos de control aéreo y coordinación terrestre. El caso ha generado preocupación internacional sobre la seguridad operativa en aeropuertos de alto tráfico como LaGuardia, donde el margen de error puede tener consecuencias letales.
La tragedia deja un profundo duelo en la comunidad aeronáutica y entre familiares de los tripulantes, quienes perdieron la vida cumpliendo con su deber. Mientras tanto, el aeropuerto enfrenta retrasos y cancelaciones mientras continúan las labores de inspección y análisis forense del lugar.