Silvio Rodríguez, en guardia: 'El fusil AKM me pesó unos 8 kilos'

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El trovador cubano Silvio Rodríguez reafirma su compromiso con la Revolución al declararse dispuesto a defender a Cuba con armas si fuera necesario, tras las amenazas de Donald Trump. En entrevista exclusiva, habla del peso simbólico y real del AKM que sostuvo, recuerda su paso por Angola y agradece el apoyo de Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, una flotilla de ayuda humanitaria desde México, bautizada como 'Granma 2.0', se acerca a La Habana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 09:05 AM.
En Internacional y editada el 23/03/2026 08:59 AM.