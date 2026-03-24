Afganistán libera al académico estadounidense Dennis Coyle tras más de un año de detención

El gobierno talibán de Afganistán confirmó este jueves la liberación del académico estadounidense Dennis Coyle, quien permaneció detenido desde enero de 2025 bajo acusaciones no especificadas por las autoridades afganas. La información fue dada a conocer mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país.
Según el texto oficial, Coyle fue puesto en libertad en Kabul con motivo del Eid al-Fitr, festividad que marca el fin del mes sagrado de Ramadán. La liberación se produjo tras una solicitud de su familia y luego de que la Corte Suprema de Afganistán considerara cumplido su tiempo de encarcelamiento.
El académico, originario de Colorado y de 64 años según datos proporcionados por su familia, es un investigador lingüista cuya detención fue denunciada previamente por la Fundación Foley, organización dedicada a la defensa de ciudadanos estadounidenses retenidos arbitrariamente en el extranjero.
Los Emiratos Árabes Unidos jugaron un papel clave como intermediarios en el proceso de liberación, indicó el ministerio. Tras su salida de prisión, Coyle fue reunido con sus familiares en la capital afgana.
Este caso representa el quinto rescate o liberación de ciudadanos estadounidenses gestionado por las autoridades talibanas durante 2025, en un contexto de escasa transparencia sobre los cargos y procesos judiciales aplicados a extranjeros en el país.