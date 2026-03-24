Afganistán libera al académico estadounidense Dennis Coyle tras más de un año de detención

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El gobierno talibán anunció la liberación del investigador lingüista estadounidense Dennis Coyle, detenido desde enero de 2025 en Afganistán. La medida se dio con motivo del Eid al-Fitr y tras una petición de su familia, con mediación de los Emiratos Árabes Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 06:20 PM.
En Internacional y editada el 24/03/2026 05:02 PM.