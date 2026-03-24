Explosión en refinería de Valero en Texas obliga a resguardo de residentes

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Una fuerte explosión en la refinería de Valero en Port Arthur, Texas, generó una densa columna de humo y llamas, provocando que las autoridades ordenaran a los residentes del oeste de la ciudad resguardarse en sus hogares. Aunque no se reportaron heridos, equipos de emergencia y monitoreo ambiental se desplegaron en el lugar. El incidente ocurre en medio de una escalada en los precios de la gasolina por tensiones en el suministro global de petróleo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 10:59 AM.
En Internacional y editada el 24/03/2026 10:56 AM.