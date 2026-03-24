Explosión en refinería de Valero en Texas obliga a resguardo de residentes

Una potente explosión en la refinería de Valero ubicada en Port Arthur, Texas, generó una intensa columna de humo y llamas la mañana del lunes, lo que obligó a las autoridades a ordenar el resguardo inmediato de los residentes en sectores del oeste de la ciudad. Pese al impacto del incidente, no se han reportado heridos, informó la alcaldesa Charlotte M. Moses.
El siniestro ocurrió en la planta procesadora de crudo pesado y agrio, localizada a unos 145 kilómetros (90 millas) al este de Houston, una de las instalaciones más grandes del país con capacidad para procesar hasta 435,000 barriles diarios. La refinería emplea a alrededor de 770 personas y produce gasolina, diésel y combustible para aviones.
Testigos reportaron haber escuchado una fuerte detonación y sentir vibraciones en sus viviendas. Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran una densa nube de humo negro elevándose sobre la planta industrial, mientras bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar el fuego.
El representante estatal de Texas, Christian Manuel, confirmó que la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) desplegó equipos de monitoreo del aire en la zona. Instó a la población a permanecer en el interior de sus hogares mientras se evalúan posibles riesgos por contaminantes atmosféricos.
El incidente ocurre en un contexto de volatilidad en los mercados energéticos, con un repunte en los precios de la gasolina impulsado por la incertidumbre en el suministro mundial de petróleo debido al conflicto en Irán. Aunque no se ha determinado la causa de la explosión, las autoridades continúan con las investigaciones.