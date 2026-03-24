Irán nombra a Mohamad Bagher Zolghadr como jefe de seguridad tras asesinato de Larijani

Irán anunció este miércoles el nombramiento del general Mohamad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en sustitución de Alí Larijani, quien falleció la semana pasada tras un ataque en Teherán atribuido a Israel. La designación fue confirmada por Mehdi Tabatabaei, vocero del presidente Masoud Pezeshkian, a través de una publicación en redes sociales.
Zolghadr, de 72 años, es considerado una figura influyente dentro del ala dura del régimen iraní. Fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno de Mahmud Ahmadineyad (2005-2013), jefe del Estado Mayor Conjunto de la Guardia Revolucionaria durante ocho años y uno de los principales responsables de la milicia Basij. Hasta su nuevo cargo, se desempeñaba como secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, órgano clave en la resolución de conflictos entre poderes del Estado.
El nombramiento se produce en un contexto de profunda crisis tras una serie de ataques militares iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas en Teherán y otras ciudades iraníes. Además de Larijani, han muerto en el conflicto figuras de primer nivel como el líder supremo Alí Jameneí, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, general Mohammad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Abdorrahim Musaví.
El gobierno iraní no ha actualizado su balance oficial de víctimas desde el 5 de marzo, cuando reportó 1 mil 230 muertos. No obstante, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra a 3 mil 268 fallecidos. Hasta el momento, Irán no ha confirmado ni desmentido estos datos.
En medio de la escalada, el expresidente estadounidense Donald Trump declaró ayer que está impulsando negociaciones para buscar una salida al conflicto. Irán reconoció haber recibido mensajes a través de intermediarios, pero aclaró que actualmente no existen conversaciones formales en curso. El anuncio de Zolghadr en un cargo clave de seguridad nacional refuerza las especulaciones sobre una posible respuesta contundente del régimen ante la ofensiva occidental.