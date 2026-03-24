Irán nombra a Mohamad Bagher Zolghadr como jefe de seguridad tras asesinato de Larijani

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Irán designó al general Mohamad Bagher Zolghadr, excomandante de la Guardia Revolucionaria y figura cercana a las cúpulas militares, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en sustitución de Alí Larijani, asesinado en un ataque atribuido a Israel. El nombramiento ocurre en medio de la escalada bélica que lleva 25 días y tras la muerte de varios altos cargos iraníes, incluido el líder supremo Alí Jameneí. Estados Unidos, por medio de Donald Trump, ha ofrecido negociaciones, aunque Teherán afirma que no hay contactos activos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 09:35 AM.
En Internacional y editada el 24/03/2026 09:08 AM.