NASA cambia rumbo y apuesta por primera colonia humana en la Luna tras suspender proyecto Gateway

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La NASA, bajo la dirección de Jared Isaacman, anuncia un giro estratégico en su programa lunar: dejará de lado el proyecto Gateway para enfocarse en construir una base permanente en la superficie lunar, como parte de una nueva estrategia iterativa orientada a la ejecución y sostenibilidad de misiones bajo el programa Artemis.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 03:32 PM.
En Internacional y editada el 24/03/2026 04:09 PM.