NASA cambia rumbo y apuesta por primera colonia humana en la Luna tras suspender proyecto Gateway

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha anunciado un cambio estratégico de gran magnitud en su programa espacial lunar, abandonando el ambicioso proyecto Gateway para redirigir sus esfuerzos hacia la creación de la primera colonia humana en la superficie de la Luna. El anuncio fue realizado por Jared Isaacman, director de la agencia espacial, quien destacó que esta nueva etapa marcará un enfoque más práctico y sostenible para las futuras misiones lunares.
El proyecto Gateway, que contemplaba la construcción de una estación espacial en órbita lunar como trampolín para misiones profundas, será suspendido tras años de críticas por su alto costo y su posible distracción de objetivos más inmediatos. En su lugar, la NASA centrará sus recursos en desarrollar una base física en la superficie del satélite natural terrestre, con el fin de establecer una presencia humana sostenida.
“Para regresar a los estadounidenses a la Luna, la NASA está adoptando un enfoque iterativo y centrado en la ejecución, tal como hicimos durante el programa Apolo. Estamos estandarizando la arquitectura de nuestros cohetes, integrando el conocimiento de la NASA en toda la industria y aumentando la frecuencia de lanzamientos para apoyar operaciones lunares sostenidas”, declaró Isaacman.
Este cambio se da en el marco de una reestructuración del programa Artemis, cuyo objetivo principal es establecer una presencia a largo plazo en la Luna y sentar las bases para futuras misiones a Marte. A pesar de múltiples retrasos, la NASA mantiene como meta llevar astronautas estadounidenses a la superficie lunar por segunda vez en 2028.
Como parte de la nueva estrategia, la agencia también está reorganizando su calendario de vuelos espaciales, incluyendo una misión de prueba adicional antes del alunizaje planeado. Este ajuste ocurre en medio del retraso de la misión Artemis II, que fue postergada hasta abril del próximo año y tendrá como objetivo orbitar la Luna con tripulación por primera vez en más de cinco décadas.
El proyecto Gateway contaba con el apoyo de socios internacionales, entre ellos la Agencia Espacial Europea (ESA), lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación internacional en las misiones lunares. No obstante, la NASA asegura que seguirá colaborando con aliados globales, aunque bajo nuevos términos alineados con la nueva visión de colonización lunar.
Con este giro, la NASA refuerza su compromiso con una exploración espacial más eficiente y enfocada en resultados concretos, marcando un hito en la carrera por la presencia humana permanente fuera de la Tierra.