Jair Bolsonaro obtiene prisión domiciliaria temporal por razones humanitarias

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El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue autorizado por un juez de la Corte Suprema para cumplir temporalmente su condena de 27 años en prisión domiciliaria tras sufrir bronconeumonía. La medida, por 90 días prorrogables, se tomó por razones humanitarias debido a su estado de salud.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 03:46 PM.
En Internacional y editada el 24/03/2026 03:33 PM.