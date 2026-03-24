Jair Bolsonaro obtiene prisión domiciliaria temporal por razones humanitarias

Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a cumplir temporalmente su condena de 27 años de prisión en régimen domiciliario por razones humanitarias, informó la Agencia France-Presse (AFP). La decisión, emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, permitirá que Bolsonaro sea trasladado a su residencia en Brasilia tan pronto sea dado de alta del hospital donde permanece internado por una bronconeumonía.
Bolsonaro, de 71 años, ha estado recluido desde enero en el complejo penitenciario de Papuda, en la capital brasileña. Sin embargo, debido a su deteriorado estado de salud, sus abogados habían solicitado en reiteradas ocasiones que no regresara a prisión y que se le permitiera continuar su condena en casa. El juez determinó que la medida tendrá una duración inicial de 90 días, prorrogables, y que al término de este periodo se reevaluará su situación, incluyendo una posible pericia médica.
El exmandatario (2019-2022) fue ingresado el 13 de marzo a terapia intensiva en la clínica privada DF Star de Brasilia, tras presentar fiebre alta, sudores y escalofríos. Este lunes fue trasladado a una habitación común, aunque su equipo médico indicó que aún no hay previsión de alta hospitalaria. Según los médicos, la infección que lo afecta se originó por un episodio de broncoaspiración, complicación derivada de las secuelas de una puñalada abdominal que sufrió durante un acto de campaña en 2018.
Desde aquel atentado, Bolsonaro ha enfrentado múltiples cirugías y padece crisis de hipo recurrentes, a veces acompañadas de vómitos. Durante su encarcelamiento, ha ungido a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como su candidato para las elecciones presidenciales de octubre. A menos de siete meses de los comicios, algunas encuestas indican un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato.