Senado de EU confirma a Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional

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El Senado de Estados Unidos confirmó a Markwayne Mullin, senador republicano de Oklahoma y cercano aliado de Donald Trump, como nuevo secretario de Seguridad Nacional en medio de una profunda crisis migratoria, financiera y operativa en el departamento. Mullin asume el cargo en un momento crítico, con el financiamiento bloqueado, protestas por abusos de agentes y exigencias demócratas de reformas profundas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 10:40 AM.
En Internacional y editada el 24/03/2026 09:24 AM.