Silvio Rodríguez, el trovador que empuña un fusil en defensa de Cuba

El nombre de Silvio Rodríguez ha trascendido nuevamente las fronteras de la música para instalarse en el centro del discurso político. A sus 79 años, el trovador cubano no solo canta revolución: ahora dice estar dispuesto a combatirla. Tras declarar públicamente que estaba listo para empuñar armas en defensa de Cuba frente a una eventual agresión militar de Estados Unidos, el gobierno de la isla le entregó formalmente un fusil AKM en un acto solemne encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
“En cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo”, afirmó el Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar) en redes sociales, justificando la entrega simbólica —aunque cargada de significado— del arma al músico. El gesto resuena en un contexto de creciente tensión: desde enero, Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Cuba mediante un bloqueo petrolero que ha profundizado la ya grave crisis económica que azota al país caribeño desde hace seis años. La ONU ha calificado estas medidas como contrarias al derecho internacional.
Silvio Rodríguez Domínguez nació el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, cercano a La Habana. Desde joven, su vida estuvo marcada por el fervor revolucionario. A los 15 años aprendió a tocar la guitarra y poco después participó en campañas de alfabetización impulsadas por el gobierno tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro en 1959, figura que sigue admirando. También formó parte de las misiones internacionales cubanas, llegando a Angola para apoyar procesos antiapartheid.
Su carrera musical comenzó durante el servicio militar en 1964. Debutó en televisión en los años 60 con temas como Quédate y Sueño del colgado y la tierra. Tras el asesinato del Che Guevara, compuso himnos como Fusil contra fusil y La era está pariendo un corazón, incluidos en el disco colectivo Hasta la victoria siempre. En sus letras, la poesía se entrelaza con la política: homenajea revoluciones, denuncia injusticias y exalta la resistencia. Canciones como Ojalá y Unicornio lo consagraron como voz indiscutible de la Nueva Trova cubana.
A lo largo de su trayectoria, Rodríguez ha lanzado más de veinte discos y compuesto más de 500 canciones, llenando estadios en giras por México, España, Argentina, Chile, Nicaragua, Perú, Suecia y Dinamarca. Ha colaborado con artistas como Luis Eduardo Aute, Miguel Bosé y Olga Tañón. No obstante, su relación con Estados Unidos ha estado marcada por obstáculos: en 2009, le fue negada la visa para presentarse en Nueva York, pese a haber sido invitado por figuras del movimiento cultural.
Con el fusil en mano, Silvio Rodríguez vuelve a demostrar que, para él, el arte y la lucha son inseparables. “Seguiremos adelante como junto a ti seguimos. Y con Fidel te decimos 'hasta siempre, comandante'”, cantó alguna vez. Hoy, esa promesa suena menos como verso y más como advertencia.