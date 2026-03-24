Silvio Rodríguez, el trovador que empuña un fusil en defensa de Cuba

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El legendario cantautor cubano Silvio Rodríguez, a sus 79 años, reafirma su compromiso revolucionario al recibir formalmente un fusil AKM del gobierno cubano para defender la isla ante una posible agresión de Estados Unidos, en medio de nuevas tensiones por el bloqueo petrolero impuesto por Washington.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 09:30 AM.
En Internacional y editada el 24/03/2026 09:06 AM.