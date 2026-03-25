Alcalde de Coachella se declara culpable de conflicto de intereses por voto en proyecto inmobiliario

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El alcalde de Coachella, Steven Hernández, se declaró culpable de un cargo de conflicto de intereses tras votar a favor de un proyecto inmobiliario del que se benefició económicamente; no irá a prisión, pero fue inhabilitado para ocupar cargos públicos en California y deberá cumplir con dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 01:45 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 12:21 PM.