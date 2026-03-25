Batería de dispositivo se incendia en vuelo de United Express a Houston

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Un vuelo de United Express procedente de Lubbock fue desviado de emergencia a San Antonio tras reportarse humo proveniente de una batería de litio en cabina. No hubo heridos y todos los pasajeros fueron trasladados a sus destinos. La FAA advierte sobre riesgos de sobrecalentamiento en vuelo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 11:56 AM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 11:48 AM.