Batería de dispositivo se incendia en vuelo de United Express a Houston

Un vuelo de United Express con destino al Aeropuerto Internacional George Bush (IAH) en Houston fue desviado de emergencia este miércoles tras reportarse humo proveniente de una batería de dispositivo electrónico a bordo.
El vuelo 6110, operado por Mesa Airlines bajo la marca United Express y que cubría la ruta entre Lubbock y Houston, declaró emergencia en pleno vuelo. De acuerdo con datos de FlightRadar24, la aeronave modificó su rumbo y aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de San Antonio sin incidentes mayores.
Un portavoz de la aerolínea confirmó a KPRC 2 que no se registraron heridos y que el personal de Mesa Airlines trabaja para reacomodar a todos los pasajeros en vuelos hacia sus destinos finales.
Según la Administración Federal de Aviación (FAA), las baterías de iones de litio, comunes en dispositivos electrónicos portátiles, pueden entrar en un proceso conocido como desbocamiento térmico, en el que el aumento de temperatura interna provoca la liberación de gases inflamables, humo e incluso fuego. Este fenómeno puede ser causado por defectos de fabricación, daño físico, sobrecarga o cortocircuitos.
Las condiciones de vuelo —como cambios de presión, almacenamiento en espacios reducidos o acumulación de calor en maletas de mano— pueden agravar el riesgo. La FAA recomienda a los pasajeros transportar dispositivos con baterías de litio en cabina, no en bodega, y evitar su uso durante turbulencias o cuando no puedan ser supervisados.
Las autoridades aeronáuticas continúan monitoreando incidentes relacionados con baterías, que han aumentado en los últimos años debido al uso extendido de tecnología portátil. Este evento no causó daños estructurales al avión ni lesiones, pero refuerza la importancia de las medidas de seguridad en vuelo.