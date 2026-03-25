China califica de 'barreras comerciales' los nuevos aranceles de México a productos asiáticos

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El Ministerio de Comercio de China concluyó que los aranceles impuestos por México a productos de países sin tratado de libre comercio, incluida China, constituyen barreras al comercio y la inversión. La decisión eleva la tensión entre ambos países, mientras México defiende las medidas como necesarias para nivelar condiciones para su industria nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 04:30 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 04:15 PM.