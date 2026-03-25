Corte Suprema de EE.UU. analiza bloquear solicitudes de asilo a mexicanos en la frontera

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La Corte Suprema de Estados Unidos debate si el gobierno puede negar el acceso a solicitantes de asilo antes de que crucen formalmente la frontera. La decisión, esperada para junio o julio de 2026, podría afectar a miles de migrantes mexicanos y centroamericanos, y redefine el futuro del sistema de asilo estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 03:20 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 02:51 PM.