Detienen a hombre tras tiroteo en motel de Spring Branch que dejó un muerto y un herido

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Un hombre fue arrestado tras un tiroteo en el motel Scottish Inn de Spring Branch, Houston, que dejó a un hombre de sesenta años muerto y a otro de treinta herido. La policía detalló que el sospechoso se negó a moverse de una puerta de habitación, se alejó tras una confrontación y luego regresó para disparar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 12:05 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 11:49 AM.