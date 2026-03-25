Detienen a hombre tras tiroteo en motel de Spring Branch que dejó un muerto y un herido

Un hombre fue detenido tras un tiroteo múltiple en el motel Scottish Inn, ubicado en el 3300 de Antonie, en la zona de Spring Branch, que dejó un muerto y un herido, informó la Policía de Houston.
Los oficiales acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos alrededor de las 5:34 a.m. del martes 25 de marzo de 2026. Al llegar, encontraron a un hombre de sesenta años sin signos vitales y con heridas de bala. Cerca de él, un hombre de treinta años presentaba una herida de arma de fuego y fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanece bajo observación médica.
Según la investigación preliminar, el presunto agresor estaba recargado contra la puerta de una habitación del motel cuando la víctima fallecida, quien había rentado la habitación por la noche, le pidió que se moviera. Varios testigos intentaron convencer al sospechoso de retirarse del lugar, pero este se mostró alterado, se alejó momentáneamente y luego regresó para abrir fuego contra las dos personas.
Tras cometer los disparos, el agresor huyó del lugar. Fue localizado más tarde en un complejo de apartamentos ubicado en la intersección de Hammerly y Hollister, donde fue detenido sin mayor resistencia. Las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni el motivo del ataque, aunque las investigaciones continúan.
La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras los agentes recolectaban evidencia. La Policía de Houston pide a cualquier persona con información adicional sobre el incidente que se comunique a través de sus canales oficiales.