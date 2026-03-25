EE.UU. eleva edad máxima para alistarse en el ejército hasta los 42 años

El Ejército de Estados Unidos anunció un cambio significativo en sus políticas de reclutamiento al aumentar la edad máxima para enlistarse de 35 a 42 años. La nueva disposición, publicada este mes por la Dirección de Publicaciones del Ejército (ADP, por sus siglas en inglés), mantendrá la edad mínima de ingreso en 17 años, siempre que se cuente con autorización de los padres.
La modificación entrará en vigor el 20 de abril de 2026 y permitirá que personas mayores accedan al servicio militar, siempre que cumplan con los requisitos médicos, de aptitud física y de antecedentes penales. Con este ajuste, el Ejército se alinea con otros servicios armados del país, muchos de los cuales ya aceptan reclutas hasta principios de los 40 años.
Además del cambio en la edad, se flexibilizaron ciertos criterios de admisión: los aspirantes ya no necesitarán obtener una exención si tienen antecedentes por posesión de mariguana o por posesión de objetos relacionados con drogas. No obstante, quienes registren infracciones más graves deberán seguir solicitando una autorización especial.
Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica, particularmente en medio del conflicto en el que Estados Unidos e Israel se encuentran enfrentados a Irán, así como con los preparativos del Pentágono para desplegar más tropas en Oriente Medio. La medida busca ampliar el pool de reclutas calificados y fortalecer la capacidad operativa del ejército en un escenario de demanda creciente de personal militar.