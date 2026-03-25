EE.UU. eleva edad máxima para alistarse en el ejército hasta los 42 años

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El Ejército de Estados Unidos aumentó la edad máxima para el alistamiento militar de 35 a 42 años, una medida que entrará en vigor el 20 de abril de 2026 y busca alinearse con otros servicios militares del país, en un contexto de tensiones en Oriente Medio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 01:35 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 01:27 PM.