Enfermedad que padece Noelia y que motivó su solicitud de eutanasia en España

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La joven española Noelia, de 25 años, padece tetraplejía tras un intento de suicidio, y su caso ha reavivado el debate sobre la eutanasia en España. Esta condición neurológica grave provoca la pérdida del movimiento y la sensibilidad en las cuatro extremidades y el tronco, con un profundo impacto en la calidad de vida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 10:13 AM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 10:11 AM.