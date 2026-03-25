Doce personas desplazadas tras incendio en complejo de apartamentos del noroeste de Houston

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Un incendio en un complejo de apartamentos en la calle Grow, en el noroeste de Houston, dejó alrededor de 12 residentes sin hogar la noche del martes 24 de marzo de 2026. Aunque no se reportaron heridos, 16 de las 32 unidades del edificio resultaron dañadas. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 11:50 AM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 11:46 AM.