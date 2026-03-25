Doce personas desplazadas tras incendio en complejo de apartamentos del noroeste de Houston

Al menos una docena de residentes quedaron desplazados tras un fuerte incendio registrado en la noche del martes en un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 7800 de la calle Grow, en el noroeste de Houston.
Los bomberos del Departamento de Bomberos de Houston llegaron al lugar alrededor de las 7:40 p.m., donde encontraron una densa columna de humo saliendo del segundo piso de uno de los edificios. A pesar de los primeros reportes que indicaban que alguien podría estar atrapado, los equipos de rescate no hallaron personas dentro del apartamento afectado y no se registraron heridos.
El complejo cuenta con 32 unidades en total, de las cuales 16 resultaron dañadas por el fuego, lo que provocó el desalojo temporal de aproximadamente 12 personas. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta del incendio, que permanece bajo investigación.
Funcionarios locales trabajan en coordinación con agencias de asistencia social para brindar apoyo a las familias afectadas. No se proporcionaron detalles sobre la identidad de los residentes ni sobre su reubicación.
Este incidente resalta nuevamente la importancia de las medidas de seguridad contra incendios en viviendas multifamiliares. Las autoridades exhortaron a los residentes a verificar sus detectores de humo y a tener planes de evacuación claros.