India lanza versiones genéricas de Ozempic y Wegovy tras expirar patente de Novo Nordisk

La industria farmacéutica de la India inició este sábado la comercialización de sus primeras versiones genéricas de los medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso Ozempic y Wegovy, tras la expiración de la patente de la compañía danesa Novo Nordisk sobre el principio activo semaglutida.
El lanzamiento se produjo apenas 24 horas después de que concluyera la exclusividad legal del compuesto, desatando una carrera comercial entre gigantes locales del sector. Dr. Reddy’s fue uno de los primeros en anunciar su entrada al mercado con Obeda, la primera inyección de semaglutida aprobada por el Controlador General de Fármacos de la India (DCGI). La empresa destacó que cada pluma ofrece al menos cuatro dosis, con un costo mensual estimado de 4,200 rupias (aproximadamente 50 dólares).
Por su parte, Glenmark Pharmaceuticals lanzó GLIPIQ, indicado para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, con un costo semanal entre 325 y 440 rupias (3.90 a 5.30 dólares). Asimismo, Sun Pharma introdujo sus versiones bajo las marcas Noveltreat y Sematrinity, con precios semanales que van desde las 750 hasta las 2,000 rupias (9 a 24 dólares), dependiendo de la formulación.
Estos nuevos productos representan una reducción de hasta el 80% en el costo del tratamiento frente a las versiones originales de Novo Nordisk, lo que podría ampliar significativamente el acceso a millones de pacientes en un país con la segunda mayor población diabética del mundo y un creciente índice de obesidad.
A pesar de haber perdido la protección de patente, Novo Nordisk logró mantener el bloqueo legal de estos genéricos hasta el viernes, resguardando temporalmente su monopolio. Ahora, con el camino libre, se prevé una rápida expansión del mercado indio de semaglutida, impulsado por la demanda interna y el potencial de exportación a otros países en desarrollo.