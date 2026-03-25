India lanza versiones genéricas de Ozempic y Wegovy tras expirar patente de Novo Nordisk

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Tras la expiración de la patente de Novo Nordisk sobre la semaglutida, farmacéuticas indias como Dr. Reddy’s, Glenmark y Sun Pharma lanzaron sus propias versiones genéricas de Ozempic y Wegovy, con precios hasta un 80% más bajos, en un mercado clave por la alta prevalencia de diabetes y obesidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 11:07 AM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 09:47 AM.