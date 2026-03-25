India aprueba en tiempo récord ley que elimina derecho a autodeterminación de género

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El Parlamento indio aprobó la Enmienda a la Ley de Personas Transgénero 2026, que anula el derecho a la autodeterminación de género reconocido desde 2014 y obliga a las personas trans a someterse a evaluaciones médicas oficiales para acreditar su identidad, desatando protestas masivas en todo el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 04:45 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 04:26 PM.