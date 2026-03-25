India aprueba en tiempo récord ley que elimina derecho a autodeterminación de género

Miles de personas se manifestaron en ciudades como Nueva Delhi, Bombay y Chennai contra la aprobación de la Enmienda a la Ley de Personas Transgénero 2026, que elimina el derecho a la autodeterminación de género en la India. La norma, ratificada este miércoles por el Rajya Sabha (Cámara Alta del Parlamento), fue tramitada en solo 12 días tras su presentación por el gobierno de Narendra Modi el 13 de marzo.
La nueva legislación revierte un avance histórico logrado en 2014 con la sentencia NALSA del Tribunal Supremo, que reconoció la identidad de género como un derecho constitucional sin necesidad de pruebas médicas. Hasta ahora, las personas trans podían obtener un certificado de identidad mediante una declaración jurada. La reforma de 2026 reinstaura la figura de la "inspección externa" y crea Juntas de Evaluación Médica encargadas de validar o negar la identidad de género mediante diagnósticos clínicos.
Colectivos LGBTQ+ denuncian que la medida patologiza la identidad trans y establece barreras económicas y geográficas. Alertan que más de 4.8 millones de personas trans en el país quedarán sujetas a comités médicos centralizados, lo que afectará especialmente al 70% de la comunidad que vive en zonas rurales, incluyendo a las comunidades hijra.
Bajo consignas como "Mi cuerpo no es un diagnóstico" y "12 días para borrar 12 años de progreso", los manifestantes exigen la derogación de la ley. Organizaciones civiles anunciaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la justicia para impedir su entrada en vigor, que solo espera la firma presidencial.