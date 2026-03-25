Marlene Willis, madre de Bruce Willis, se convierte en ícono del Departamento de Policía de LA

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Marlene Willis, de 90 años y madre del actor Bruce Willis, es reconocida como un pilar fundamental en la estación West LA del LAPD, donde ha servido como voluntaria durante más de dos décadas, ganándose el cariño y respeto de los oficiales sin revelar jamás su vínculo con la fama.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 12:21 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 12:11 PM.