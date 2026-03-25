Marlene Willis, madre de Bruce Willis, se convierte en ícono del Departamento de Policía de LA

Con una sonrisa constante y un compromiso inquebrantable, Marlene Willis, de 90 años, se ha convertido en un ícono no oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), específicamente en la estación West LA, donde lleva 22 años desempeñándose como voluntaria. Aunque muchos desconocen su identidad, Willis es la madre del reconocido actor Bruce Willis —un dato que ella jamás menciona ni utiliza en su labor diaria.
Los oficiales la conocen simplemente como "la señora Willis", una presencia cálida y reconfortante en un entorno a menudo exigente. Trabaja tres días a la semana revisando informes policiales, corrigiendo gramática y tomando notas, pero su mayor contribución va más allá de las tareas administrativas: su empatía y apoyo emocional han marcado profundamente a quienes sirven en el cuerpo policial.
"No sabes cuánto quiero ayudar. No puedes imaginarlo", dijo Willis en entrevista con NBC4. Su dedicación no pasó desapercibida para el exjefe del LAPD, Michel Moore, quien la honró como Voluntaria del Año y le entregó una placa simbólica del departamento. "Aunque no puedo hacerla oficial, puedo darle lo que mejor representa ser policía: una placa", expresó Moore al momento de la entrega.
Captain Rich Gabaldon, comandante de la estación West LA, afirmó que "la señora Willis es parte integral de West Los Angeles y del LAPD. Es una ícono aquí". Destacó que su sola presencia alegra el ambiente, y que su gesto más simple —como un abrazo tras una llamada difícil— tiene un impacto profundo en los oficiales.
Pese a su vínculo con la celebridad, Willis mantiene una postura humilde y discreta. Nunca habla de su hijo en la estación. La única pista de su relación con Bruce Willis es el salvapantallas de su computadora, que muestra una foto del actor abrazando a su madre. "Nunca ha presumido su identidad, ni siquiera en comentarios casuales. Eso me impresionó profundamente", confesó Moore.
Para Willis, el LAPD no es solo un lugar de servicio: "Esta es mi familia. Lo digo al 100%", afirmó. Tras su retiro, Moore envió un mensaje personal: "Marlene, hay personas que, al cruzar tu camino, dejan una huella eterna. Tú eres una de ellas. Por tu trabajo y tu corazón, siempre estaremos agradecidos".