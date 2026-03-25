Jurado en Nuevo México condena a Meta a pagar 375 millones por facilitar explotación infantil

Un jurado en Nuevo México, Estados Unidos, ordenó este martes que Meta Platforms pague 375 millones de dólares por daños y perjuicios tras determinar que la empresa violó la ley estatal de protección al consumidor al facilitar la explotación sexual infantil en sus plataformas, incluidas Facebook, Instagram y WhatsApp.
La sentencia, resultado de un juicio de seis semanas, marca el primer veredicto de un jurado en una demanda de este tipo contra la empresa fundada por Mark Zuckerberg. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó la demanda argumentando que Meta engañó deliberadamente al público sobre la seguridad de sus plataformas para menores, mientras permitía que depredadores sexuales contactaran a niños y adolescentes, muchas veces derivando en abusos reales y casos de trata de personas.
Como parte de una operación encubierta en 2023, investigadores de la oficina de Torrez crearon cuentas falsas en Facebook e Instagram fingiendo ser menores de 14 años. En cuestión de horas, estas cuentas recibieron contenido sexualmente explícito y fueron contactadas por adultos con intenciones inapropiadas, lo que derivó en múltiples cargos penales.
La demanda sostuvo que Meta ocultó al público los riesgos reales de sus plataformas, a pesar de contar con documentos internos que reconocían los problemas de explotación infantil y daños a la salud mental. Además, se acusó a la empresa de no implementar medidas básicas de seguridad, como verificación de edad, y de diseñar funciones como el desplazamiento infinito y la reproducción automática para fomentar el uso adictivo, lo que agrava trastornos como ansiedad, depresión y conductas autodestructivas en menores.
Meta negó las acusaciones durante el juicio, argumentando que cuenta con amplias herramientas de seguridad y que está protegida por la Primera Enmienda y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que exime a las plataformas de responsabilidad por contenido generado por usuarios. Sin embargo, el jurado consideró que las prácticas de diseño y las afirmaciones engañosas sobre seguridad constituyen una violación directa de las leyes de protección al consumidor.
Este veredicto podría tener repercusiones nacionales, ya que Meta enfrenta miles de demandas similares en tribunales estatales y federales, muchas de las cuales reclaman indemnizaciones por decenas de miles de millones de dólares. La demanda de Nuevo México también solicitó una orden judicial para obligar a Meta a modificar sus plataformas y mejorar la protección de menores.
La sentencia representa un punto de inflexión en el creciente escrutinio sobre el impacto de las redes sociales en la infancia, impulsado desde 2021 por el testimonio de una denunciante ante el Congreso estadounidense, quien reveló que la empresa conocía los efectos dañinos de sus productos, pero priorizó el crecimiento y el engagement sobre la seguridad.