Jurado en Nuevo México condena a Meta a pagar 375 millones por facilitar explotación infantil

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Un jurado de Nuevo México ordenó a Meta pagar 375 millones de dólares por daños y perjuicios tras determinar que violó la ley estatal de protección al consumidor al permitir la explotación sexual infantil en Facebook, Instagram y WhatsApp, en una sentencia histórica que podría sentar precedente en decenas de demandas similares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 09:40 AM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 09:18 AM.