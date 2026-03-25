Meta y YouTube culpables en EU por dañar salud mental de menores; pagarán 3 mil millones de dólares

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Un jurado de Los Ángeles halló a Meta y YouTube responsables de agravar la adicción a redes sociales en menores, condenándolos a pagar 3 mil millones de dólares en daños. Meta cubrirá el 70% de la indemnización. El fallo sienta un precedente para más de mil 500 casos similares en Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 03:10 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 02:20 PM.