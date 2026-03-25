¿Puedo estacionar aquí? La confusión por las señales de estacionamiento en Los Ángeles

¿Alguna vez ha llegado a una calle en el área de Los Ángeles y se ha preguntado: "¿Puedo estacionar aquí?". Esta duda común refleja una realidad creciente entre conductores locales, donde la abundancia y complejidad de señales de estacionamiento generan confusión generalizada. En ciertas zonas urbanas, como Culver City, los postes están saturados con múltiples carteles que regulan tiempos, permisos y usos especiales del espacio público.
Ante esta situación, NBC Los Angeles consultó a Andrew Maximous, ingeniero de Movilidad y Tráfico de Obras Públicas de Culver City, quien reconoció que sí, hay muchas señales, pero cada una cumple un propósito específico. "El estacionamiento en la vía pública es uno de los recursos más valiosos y limitados que gestionamos como agencia pública", afirmó Maximous.
Explicó que las regulaciones varían según la cuadra y la colonia, debido a la diversidad de necesidades: escuelas con horarios de entrada y salida, zonas residenciales con estacionamiento exclusivo para residentes, áreas con barrido mecánico, y hasta espacios reservados para maestros con permiso especial. "Aquí tenemos una escuela con horarios de recogida, zona residencial con estacionamiento por pase, profesores con su propio permiso y además el barrido de calles", detalló.
Pese a las críticas implícitas sobre la intención de generar multas, Maximous fue enfático: "No estamos aquí para aumentar el número de infracciones. En un mundo ideal, no habría ninguna durante mi gestión". Sin embargo, coordinar todos estos usos en el tiempo y espacio resulta inevitablemente complejo.
Una posible solución moderna —como códigos QR que indiquen claramente si se puede o no estacionar— aún no es viable, debido a que la ley estatal exige que las señales tengan un diseño y colores específicos para que las multas sean legalmente exigibles. Esto limita la innovación en presentación, aunque no se descarta para el futuro.
NBC Los Angeles también solicitó comentarios al Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT), pero hasta el momento no hubo respuesta. Mientras tanto, la pregunta sigue vigente en miles de automovilistas: ¿puedo estacionar aquí?