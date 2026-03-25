¿Puedo estacionar aquí? La confusión por las señales de estacionamiento en Los Ángeles

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Residentes y conductores en el área de Los Ángeles enfrentan confusión constante al intentar interpretar las múltiples señales de estacionamiento; funcionarios de Culver City reconocen la complejidad y explican que cada señal responde a necesidades específicas del tránsito urbano, aunque admiten que mejorar la claridad es un reto bajo las normativas estatales actuales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 01:15 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 12:16 PM.