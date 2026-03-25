Rusia envía petróleo a Cuba como ayuda humanitaria ante crisis energética

...

El ministro de Energía ruso, Sergei Tsivilev, confirmó que Rusia está suministrando combustible a Cuba en calidad de ayuda humanitaria, en medio de una profunda crisis eléctrica en la isla y tras nuevas sanciones de EE.UU. que restringen envíos de crudo ruso a países como Cuba.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 12:30 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 12:18 PM.