Senado aprueba ingreso temporal de tropas de EE.UU. para ejercicios de seguridad

El Senado de la República aprobó en lo general la autorización para el ingreso temporal de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a territorio mexicano, con el fin de realizar ejercicios de capacitación conjunta con instituciones de seguridad nacionales en el marco de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La votación, realizada el 25 de marzo de 2026, arrojó 110 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.
La medida, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la coordinación operativa entre México y Estados Unidos ante la magnitud del evento deportivo internacional, que será coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá. El ingreso de personal militar extranjero se limitará exclusivamente a actividades de adiestramiento y cooperación institucional, bajo supervisión de autoridades mexicanas y en cumplimiento estricto de los marcos legales constitucionales.
Las actividades se llevarán a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026, dentro del ejercicio denominado “SOF 32: Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”. Participarán unidades especializadas de la Armada de México y se desarrollarán en instalaciones estratégicas del país, incluyendo sedes en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Campeche y el Estado de México.
El plan contempla la coordinación de protocolos de seguridad integral, evaluación de escenarios de riesgo y fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante contingencias, con participación de la Agencia Federal de Aviación Civil para integrar capacidades de seguridad aérea, marítima y terrestre en un esquema operativo unificado.
La Constitución mexicana establece que el ingreso de tropas extranjeras requiere autorización del Senado, lo que garantiza el control institucional sobre la cooperación militar internacional. Este tipo de ejercicios refleja un creciente nivel de coordinación bilateral en materia de seguridad, particularmente en la protección de eventos multitudinarios.
El Mundial 2026 representa uno de los mayores retos logísticos y de seguridad para los países anfitriones. En este contexto, México ha optado por un modelo basado en cooperación internacional, simulacros de emergencia y el intercambio de experiencias con socios estratégicos. Paralelamente, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en zonas fronterizas, en el contexto de operativos contra la migración irregular y el narcotráfico.
La aprobación abre paso a la implementación inmediata de los ejercicios, como parte de la estrategia integral de seguridad que el Gobierno de México desplegará para garantizar la protección de visitantes, deportistas y ciudadanos durante el torneo más importante del futbol mundial.