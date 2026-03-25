Senado aprueba ingreso temporal de tropas de EE.UU. para ejercicios de seguridad

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El Senado de la República aprobó el ingreso temporal de 35 militares estadounidenses a territorio mexicano para participar en ejercicios conjuntos de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, bajo estricta supervisión nacional y en el marco del ejercicio 'SOF 32'.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 04:45 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 04:22 PM.