Detienen a subordinado del condado de Los Ángeles por conducta sexual inapropiada con menor

Un subordinado del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles fue arrestado acusado de conducta sexual inapropiada con una menor, después de que autoridades del condado de Stanislaus revelaron que mantuvo conversaciones sexuales en línea con una adolescente y solicitó imágenes indecentes, pese a conocer su edad.
Darin Van Arsdale, de 34 años y originario de Lancaster, fue detenido el lunes y recluido en la cárcel del condado de Stanislaus. La investigación se inició cuando las autoridades intentaban localizar a una menor fugitiva; al ser encontrada y devuelta a su hogar, esta reveló que había sostenido intercambios sexuales en línea con Van Arsdale, quien labora como subordinado en el condado de Los Ángeles.
Según la Oficina del Sheriff del condado de Stanislaus, Van Arsdale contactó inicialmente a la víctima a través de redes sociales y, consciente de que era menor de edad, le solicitó —y recibió— fotografías inapropiadas. Por estos hechos enfrenta cargos por intento de actos lascivos con menor, envío de material perjudicial a menor con intención de seducción y comunicación con menor con fines lascivos.
El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) confirmó que Van Arsdale ha sido separado temporalmente de sus funciones. "Exigimos a nuestro personal los más altos estándares, tanto dentro como fuera del servicio, y esperamos que nuestros empleados acaten la ley y actúen con integridad", indicó el LASD en un comunicado. "Cualquier conducta que no cumpla con estas expectativas será atendida y, de ser necesario, se tomarán acciones conforme a la política departamental y a la ley".
El departamento señaló además que coopera plenamente con la investigación encabezada por las autoridades del condado de Stanislaus.