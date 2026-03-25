Detienen a subordinado del condado de Los Ángeles por conducta sexual inapropiada con menor

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Un subordinado del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles fue arrestado tras mantener conversaciones sexuales en línea con una menor y solicitarle fotos inapropiadas, informó la oficina del sheriff del condado de Stanislaus.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 12:20 PM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 12:13 PM.