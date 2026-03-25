Trump afirma que Irán entregó 'gran regalo' relacionado con petróleo y gas; Teherán lo niega

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán le ofreció un 'regalo muy grande' vinculado al petróleo y al tránsito por el Estrecho de Ormuz, aunque Teherán ha negado participar en negociaciones. Trump vinculó el supuesto gesto a una disposición de la nueva dirigencia iraní para negociar, tras el asesinato de Ali Jamenei. Funcionarios estadounidenses, incluidos JD Vance y Marco Rubio, participan en las conversaciones, mientras Pakistán se ofrece como mediador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 10:15 AM.
En Internacional y editada el 25/03/2026 09:02 AM.