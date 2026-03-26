Los Ángeles implementará 125 cámaras de velocidad que enviarán multas por correo

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La ciudad de Los Ángeles lanzará un programa piloto con 125 cámaras de velocidad en calles de alto riesgo para reducir las muertes viales; las multas comenzarán en 50 dólares tras un periodo de advertencias, generando debates sobre seguridad, privacidad y efectividad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:21 AM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 11:16 AM.