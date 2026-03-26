Apelan decisión que favorecía a Narciso Barranco, padre de marinos en riesgo de deportación

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La reciente apelación de autoridades federales pone en jaque la libertad de Narciso Barranco, jardinero de Orange County y padre de tres infantes de marina, cuyo caso de deportación fue desestimado hace un mes. A pesar del fallo inicial, su futuro sigue incierto mientras avanza el proceso legal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:18 AM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 11:13 AM.