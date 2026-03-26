Asesinan a Gilbert Infante, candidato al Congreso por Fe en el Perú

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Gilbert Infante, candidato número 25 al Congreso por el partido Fe en el Perú, fue asesinado de forma violenta la noche del 24 de marzo en Chorrillos, Lima. El fallecimiento ocurrió tras ser herido durante un ataque al salir de un acto partidista. El Jurado Nacional de Elecciones expresó su pesar por el hecho, mientras el líder del partido, Álvaro Paz de la Barra, reveló que otros miembros también han recibido amenazas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 09:17 AM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 09:13 AM.