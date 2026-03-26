Asesinan a Gilbert Infante, candidato al Congreso por Fe en el Perú

El candidato al Congreso de la República de Perú Gilbert Infante Paulino, del partido Fe en el Perú, fue asesinado de manera violenta la noche del martes 24 de marzo en el distrito de Chorrillos, al sur de Lima, según confirmó este miércoles 25 su compañero de partido y candidato presidencial, Álvaro Paz de la Barra.
Infante, quien figuraba como número 25 en la lista al Congreso por dicha formación política, fue agredido al salir de una actividad partidista. Tras ser herido de gravedad en plena vía pública, fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde falleció.
Paz de la Barra calificó el crimen como "brutal" y reveló que otros miembros del partido han recibido amenazas, aunque hasta ahora no han presentado denuncias formales ante la Policía Nacional del Perú. El partido, que registra menos del 1% en intención de voto según encuestas recientes, lamentó profundamente la pérdida.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado expresando su "sensible pesar" por el fallecimiento del candidato, en medio de un clima electoral cada vez más tenso en vísperas de las Elecciones Generales 2026.
En una entrevista realizada hace un mes, Infante afirmó que el país necesitaba "decisión política y mano fuerte" para combatir la inseguridad, y sostuvo que su partido podría pacificar Perú "en 100 días". En su hoja de vida entregada al JNE, Infante declaró haber trabajado en el extinto Banco del Trabajo y en Consorcio G&T Construction Corporation Outsourcing SAC, además de haber cumplido una sentencia en 2004, sin especificar el delito.
Las autoridades peruanas han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar los responsables del asesinato, que ha generado conmoción en el ámbito político nacional.