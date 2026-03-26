Caso Maduro: exmandatario regresa a corte federal en Manhattan para audiencia clave

El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este jueves 26 de marzo ante el juez Alvin Hellerstein en la corte federal de Manhattan, Nueva York, en una audiencia clave dentro del proceso penal que enfrenta por cargos de narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armas de destrucción masiva.
Esta será su segunda aparición desde su detención el 3 de enero en Caracas, durante un operativo militar estadounidense, junto con su esposa y ex primera dama, Cilia Flores, quien también fue acusada con cargos similares. Ambos se declararon no culpables durante su primera audiencia el 5 de enero.
En esta nueva sesión, se espera que la corte establezca plazos para la entrega de evidencia entre la fiscalía y la defensa. Asimismo, existe la posibilidad de que ambas partes anuncien avances en negociaciones para un acuerdo de culpabilidad. De no ser así, el juez fijará fechas para preparar el caso hacia un juicio formal.
La defensa de Maduro ha presentado argumentos en las últimas semanas, alegando que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) ha bloqueado los recursos financieros del exmandatario en Estados Unidos, impidiendo que el gobierno venezolano financie su defensa. Esto, según su equipo legal, constituiría una violación a sus derechos procesales garantizados.
Por su parte, la fiscalía ha solicitado que la evidencia en contra de Maduro y Flores sea protegida bajo medidas de confidencialidad, petición que ha sido aceptada en gran medida por la defensa. No obstante, los abogados de los acusados pidieron retirar una cláusula que prohíbe compartir la evidencia con otros cuatro implicados en el mismo caso: Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, dos operadores políticos clave y un presunto miembro del grupo criminal Tren de Aragua.
Según la acusación, Maduro habría dirigido una red de tráfico de cocaína desde 1999 hasta 2025, primero como diputado, luego como canciller y finalmente como presidente. Las autoridades estadounidenses lo acusan de colaborar con las FARC y el ELN en Colombia, así como con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas en México.
Maduro enfrenta cuatro cargos federales, incluyendo narcoterrorismo, mientras que Cilia Flores enfrenta tres, al no ser acusada de este último delito. La audiencia está programada para las 11:00 horas en punto.