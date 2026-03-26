Caso Maduro: exmandatario regresa a corte federal en Manhattan para audiencia clave

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Nicolás Maduro regresa este jueves a la corte federal de Manhattan para una audiencia crucial en su proceso por narcotráfico y crimen organizado. Se prevé discusión sobre plazos de evidencia, posibles acuerdos de culpabilidad y condiciones de detención, mientras su defensa alega violaciones a sus derechos procesales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:30 PM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 12:02 PM.