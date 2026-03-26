Comisión Europea exige a plataformas para adultos mayor control para proteger a menores

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La Comisión Europea concluyó preliminarmente que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos incumplen la Ley de Servicios Digitales al no implementar sistemas efectivos de verificación de edad, exponiendo a menores a contenido pornográfico; las plataformas podrían enfrentar multas del 6% de sus ingresos globales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:10 PM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 11:53 AM.