Comisión Europea exige a plataformas para adultos mayor control para proteger a menores

La Comisión Europea urgió a las plataformas Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos a implementar sistemas rigurosos de verificación de edad para proteger a los menores, tras determinar de forma preliminar que estas plataformas incumplen la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. La normativa exige salvaguardas efectivas contra el acceso de menores a contenidos inapropiados, algo que, según Bruselas, no se ha cumplido.
La investigación, iniciada en mayo de 2025, reveló que las cuatro plataformas no evaluaron adecuadamente los riesgos para los menores ni adoptaron medidas suficientes para mitigarlos. La Comisión destacó que las empresas priorizaron consideraciones empresariales, como el impacto reputacional, por encima de los efectos sociales en la infancia, lo cual contradice los principios del DSA.
Entre las deficiencias identificadas, destaca el uso de sistemas de "autodeclaración", en los que basta con que el usuario afirme ser mayor de 18 años para acceder al contenido. La Comisión considera este mecanismo ineficaz, al igual que otras medidas como el difuminado de imágenes, advertencias o etiquetas de contenido para adultos, que no impiden realmente el acceso de menores.
Bruselas exige ahora que las plataformas implementen mecanismos de verificación de edad que sean tanto efectivos como respetuosos con la privacidad. Las empresas tienen la oportunidad de responder y corregir sus prácticas antes de que se adopte una decisión final. De no cumplir, podrían enfrentar multas de hasta el 6 por ciento de su facturación anual global.
En paralelo, la Comisión Europea abrió un procedimiento formal contra Snapchat para evaluar si la red social protege adecuadamente a los menores. En su análisis preliminar, se identificaron riesgos como la exposición a intentos de captación sexual, reclutamiento para actividades delictivas y acceso a productos ilegales o restringidos por edad, como drogas, cigarrillos electrónicos y alcohol.
Esta acción forma parte de una estrategia más amplia de la UE para reforzar la protección de los menores en el entorno digital, en línea con los principios del DSA y la creciente preocupación por la seguridad infantil en plataformas en línea.