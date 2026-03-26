Cubano modifica auto de 1980 para funcionar con carbón vegetal por escasez de gasolina

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Juan Carlos Pino, mecánico autodidacta de Aguacate, Cuba, adaptó su Fiat Polski de 1980 para funcionar con carbón vegetal, en medio de la severa escasez de combustible provocada por las sanciones estadounidenses y la interrupción del suministro venezolano. El dispositivo, construido con materiales reciclados, permite al vehículo recorrer hasta 85 kilómetros y ha convertido a Pino en una figura local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 10:30 AM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 09:24 AM.