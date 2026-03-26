Detienen a hombre acusado de asesinato tras entregar fentanilo a madre de tres en Galveston County

Un hombre de 25 años fue acusado de asesinato en Galveston County, Texas, tras ser señalado por proporcionar fentanilo a Amanda Tsipai, una madre de tres hijos de 37 años, cuya muerte se produjo en enero. Dishod Rowe enfrenta cargos por el delito y tiene una fianza establecida en 500 mil dólares.
El 14 de enero, alrededor de las 2:45 p.m., el alguacil del condado de Galveston respondió a un reporte en la cuadra 4700 de la calle 2 en Bacliff, donde encontraron a Tsipai sin vida en el patio de su vivienda, en posición semiflexionada y apoyada sobre su vehículo. Las autoridades determinaron que llevaba aproximadamente 18 horas fallecida.
Al ingresar a la vivienda, los oficiales hallaron una escena desgarradora: el hijo de 10 años de Tsipai cuidaba a su hermano menor de tres meses. El tercer hijo no se encontraba en el lugar al momento del hallazgo. Ambos menores habían estado solos desde el deceso de su madre.
Mediante el análisis forense del teléfono celular de la víctima y revisión de cámaras de vigilancia, las autoridades identificaron a Dishod Rowe como la persona que le proporcionó los narcóticos. La autopsia confirmó niveles extremadamente altos de fentanilo en su organismo, muy por encima de la dosis letal.
El miércoles, las fuerzas del orden lograron localizar y detener a Rowe. El caso sigue en desarrollo mientras las autoridades profundizan en la cadena de distribución del narcótico. El trágico suceso ha reavivado el debate sobre la crisis de opioides en la región.