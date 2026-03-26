Detienen a hombre acusado de asesinato tras entregar fentanilo a madre de tres en Galveston County

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Dishod Rowe, de 25 años, fue acusado de asesinato tras entregar fentanilo a Amanda Tsipai, madre de tres hijos, cuya muerte ocurrió en enero en Bacliff, Texas. La autopsia reveló niveles letales del narcótico en su sistema. Su hijo de 10 años cuidaba a su hermano de tres meses cuando fue hallada sin vida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 09:57 AM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 09:53 AM.