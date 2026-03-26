Buscan a 2 hombres por robo fallido en casa de Porter Ranch; influencer ligada a Combs

La Policía de Los Ángeles (LAPD) busca a dos hombres tras un intento de robo en una residencia de Porter Ranch en la madrugada del jueves 26 de marzo de 2026. El incidente, reportado alrededor de la 1:00 a.m., fue clasificado inicialmente como un posible 'hot prowling' —cuando un intruso intenta entrar a una vivienda ocupada— en la comunidad del noroeste del Valle de San Fernando.
Según las autoridades, los sospechosos rompieron una puerta corrediza trasera y trataron de desbloquear otra entrada, pero huyeron del lugar tras encontrar a alguien dentro de la vivienda. A pesar de los daños, no lograron ingresar al interior. La LAPD tomó un reporte por intento de robo, aunque no se realizaron arrestos durante la mañana del jueves.
Registros de propiedad indican que la casa pertenece a Raven Tracy McEachin, una reconocida influencer en redes sociales y pareja de Christian 'King' Combs, hijo del productor musical Sean 'Diddy' Combs. De acuerdo con TMZ.com, fue un empleado de la residencia quien llamó a las autoridades tras detectar la presencia de los intrusos. No se ha confirmado si otras personas, incluyendo a McEachin o Combs, se encontraban en el lugar al momento del intento de ingreso.
Las autoridades continúan con la investigación y analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los sospechosos. Mientras tanto, se exhorta a la comunidad a mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa. El caso pone en evidencia la creciente preocupación por la seguridad en zonas residenciales de alto perfil en el área metropolitana de Los Ángeles.