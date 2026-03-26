Buscan a 2 hombres por robo fallido en casa de Porter Ranch; influencer ligada a Combs

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La Policía de Los Ángeles busca a dos hombres que intentaron ingresar por la fuerza a una residencia en Porter Ranch en la madrugada del jueves 26 de marzo de 2026. Aunque lograron romper una puerta trasera, no entraron al interior tras ser sorprendidos. La vivienda pertenece a Raven Tracy McEachin, influencer y pareja de Christian 'King' Combs, hijo de Sean Combs. No hubo arrestos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 04:20 PM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 04:31 PM.