Advierten filas de hasta 4 horas en aeropuerto Bush de Houston por falta de personal de seguridad

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Viajeros del aeropuerto George Bush Intercontinental en Houston enfrentan esperas de hasta cuatro horas en los filtros de seguridad debido a una escasez de personal de la TSA, agravada por el cierre parcial del gobierno federal y el aumento en la afluencia de pasajeros por eventos como CERAWeek y el torneo de la NCAA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 09:58 AM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 09:52 AM.