Advierten filas de hasta 4 horas en aeropuerto Bush de Houston por falta de personal de seguridad

Los viajeros que salgan del aeropuerto internacional George Bush Intercontinental (IAH) este jueves podrían enfrentar esperas de hasta cuatro horas en los puntos de revisión de seguridad, advirtieron las autoridades aeroportuarias, en medio de una creciente escasez de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y un alza significativa en el número de pasajeros.
El cierre parcial del gobierno federal, vigente desde el 14 de febrero, ha dejado a los oficiales de la TSA sin recibir salario, lo que ha provocado bajas en las filas y cambios impredecibles en los turnos. Como consecuencia, el número de carriles de revisión operativos se ha reducido en momentos clave, generando retrasos severos.
Este jueves 26 de marzo, se espera que miles de pasajeros adicionales transiten por el aeropuerto debido a eventos importantes como CERAWeek y el torneo masculino de baloncesto de la NCAA, lo que agrava las condiciones ya críticas en los filtros de seguridad. Las autoridades informaron que las filas podrían extenderse incluso fuera de las terminales.
Para aliviar la situación, oficiales nacionales de despliegue de la TSA llegaron esta semana a IAH y están operando carriles adicionales. No obstante, las autoridades aeroportuarias recomiendan a los viajeros llegar al menos tres horas antes de sus vuelos, verificar las actualizaciones en tiempo real antes de salir de casa y estar preparados para cambios imprevistos en el proceso de revisión.
El miércoles, las esperas fueron más cortas debido a una menor afluencia, pero se anticipa un fuerte incremento en los próximos días. El aeropuerto Bush se ha convertido en un ejemplo emblemático del impacto del cierre gubernamental en la movilidad aérea nacional, con retrasos, líneas masivas y operaciones afectadas en múltiples terminales.
Las autoridades continúan monitoreando la situación y exhortan a los pasajeros a mantenerse informados a través de las plataformas oficiales del aeropuerto y la TSA.