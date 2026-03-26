Hallan hombre sin vida en vivienda de Harris County; investigan posible homicidio

Funcionarios del Condado Harris informaron el hallazgo de un hombre sin vida dentro de una vivienda localizada en el bloque 5800 de Lundwood Lane, lo que desencadenó una investigación liderada por detectives del homicidio de la Oficina del Alguacil.
Las autoridades acudieron al lugar tras un reporte inicial, encontrando al sujeto ya fallecido. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima, a la espera de que se notifique a sus familiares directos. Tampoco se ha determinado oficialmente la causa de la muerte ni si hubo participación de terceros.
A pesar de que no se ha confirmado si el deceso fue producto de actos violentos, la presencia de detectives especializados en homicidios indica que el caso se maneja con dicha línea de investigación. El escenario del suceso permanecía activo en el último reporte, con personal forense y agentes recolectando pruebas.
Los detalles sobre las circunstancias exactas del deceso siguen siendo limitados. Se espera que los residentes de la zona perciban una mayor presencia policial mientras continúan las labores de investigación. Las autoridades no han emitido aún declaraciones adicionales y mantienen reserva sobre posibles pistas o avances en el caso.