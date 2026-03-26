Hallan hombre sin vida en vivienda de Harris County; investigan posible homicidio

...

Detectives del homicidio de la Oficina del Alguacil del Condado Harris investigan tras hallar a un hombre muerto en una residencia del bloque 5800 de Lundwood Lane. No se ha confirmado la identidad ni la causa de la muerte, y el lugar permanece acordonado para procesamiento de evidencias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 09:52 AM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 09:50 AM.