Inician construcción de complejo habitacional para veteranos sin hogar en San Bernardino California

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Un nuevo complejo de 30 unidades en San Bernardino, impulsado por la organización sin fines de lucro U.S.VETS y con apoyo del condado y la ciudad, ofrecerá vivienda y servicios de apoyo a veteranos en situación de calle en el Inland Empire, donde se estima que 500 exmilitares carecen de hogar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 12:23 PM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 12:25 PM.