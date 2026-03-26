Inician construcción de complejo habitacional para veteranos sin hogar en San Bernardino California

Un ambicioso proyecto de vivienda para veteranos sin hogar ha iniciado su construcción en San Bernardino, en el corazón del Inland Empire. La organización sin fines de lucro U.S.VETS dio inicio a la edificación de un complejo de 30 unidades cerca de las calles E y 13th, que tendrá como objetivo albergar a más de dos docenas de veteranos que actualmente carecen de un lugar estable para vivir.
El proyecto, valorado en 28 millones de dólares, es una colaboración entre U.S.VETS, el Condado de San Bernardino y el gobierno municipal. Según Nicole Starks-Murray, directora ejecutiva de U.S.VETS Inland Empire, en la región hay alrededor de 500 veteranos en situación de calle. 'Nuestra nación está llena de héroes y ellos lo merecen', afirmó durante la ceremonia de inauguración. 'Aseguraron nuestras fronteras y regresaron sin un espacio al que llamar hogar. Eso es indignante'.
El complejo no solo ofrecerá vivienda, sino también servicios de apoyo integral, como acceso a atención médica, alimentación y coordinación de recursos para la estabilidad personal. Joe Lee, coordinador de vivienda permanente de U.S.VETS, destacó que las unidades están diseñadas para atender tanto a veteranos solteros como a familias, dependiendo de sus necesidades. 'Una vez que tienen un techo, pueden comenzar su sanación interna', señaló. 'Creemos que la vivienda primero hace que una persona sea más propensa a avanzar en la vida'.
El terreno para el proyecto fue donado por un sobreviviente del Holocausto y su esposa, quienes se establecieron en San Bernardino tras la Segunda Guerra Mundial y decidieron destinar su propiedad al bienestar de los veteranos. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de líderes comunitarios y una guardia de honor, en un acto simbólico de reconocimiento al servicio militar.
U.S.VETS, la organización sin fines de lucro más grande del país dedicada específicamente a combatir la falta de vivienda entre veteranos, ya opera tres centros en el Inland Empire. Este nuevo complejo contará con un administrador en sitio encargado de atender las necesidades diarias de los residentes. Se prevé que las instalaciones abran sus puertas a finales del próximo año.