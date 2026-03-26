Mujer de Ventura County muere tras mordedura de serpiente de cascabel en parque regional

Una mujer de 46 años de Ventura County murió tras ser mordida por una serpiente de cascabel mientras practicaba senderismo en el Parque Regional Wildwood, informaron las autoridades el miércoles. El fatídico incidente ocurrió el 14 de marzo, cuando la mujer fue atacada por una serpiente del género Crotalus en uno de los senderos más transitados de la región. Fue trasladada de emergencia por helicóptero a un hospital local, donde falleció cinco días después.
Este trágico suceso marca el segundo deceso relacionado con serpientes de cascabel en California durante marzo de 2026. Tan solo dos semanas antes, un hombre de Orange County murió tras ser mordido mientras andaba en bicicleta por el sendero Quail Hill en Irvine. Ambos incidentes han alertado a expertos y autoridades sobre la actividad inusualmente temprana de estas serpientes, atribuida a las temperaturas récord registradas en el sur de California.
El doctor William Hayes, profesor de biología en la Universidad de Loma Linda y especialista en serpientes de cascabel, explicó que el comportamiento de estos reptiles está estrechamente ligado a las condiciones ambientales. "Este año los estamos viendo antes de lo normal. El clima cálido activa sus patrones de movimiento y apareamiento, que normalmente comienzan en abril o mayo", indicó Hayes.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre 7,000 y 8,000 personas son mordidas anualmente por serpientes venenosas en Estados Unidos, con un promedio de cinco muertes al año. "Las muertes por cascabel son extremadamente raras. Las probabilidades de sobrevivir son de casi 999 de cada 1,000", afirmó Hayes, quien subrayó la importancia crítica de recibir antiveneno de inmediato tras una mordedura. "Si no se administra el antiveneno rápidamente, existe riesgo de daño severo al tejido, pérdida de dedos, inmovilización articular o lesiones renales permanentes", advirtió.
Los expertos recomiendan a los excursionistas mantener la calma ante un avistamiento, retroceder lentamente y no intentar tocar o amenazar a la serpiente. "Su primera reacción es quedarse inmóvil y pasar desapercibida. No nos persiguen ni atacan sin provocación", explicó Hayes, quien destacó el papel ecológico vital de las serpientes de cascabel como reguladoras de poblaciones de roedores.
Un senderista local, Croy Tan, relató haber visto una cría de cascabel cruzando un sendero durante una caminata reciente. "Era como las tres o cuatro de la tarde. Era pequeña, apenas tenía cascabel. Pasó tranquila, casi era bonita", comentó. No obstante, reiteró la necesidad de respetar su hábitat: "Técnicamente, este es su territorio. Nosotros somos los visitantes".
Ante el aumento de avistamientos, las autoridades locales exhortan a los visitantes de áreas naturales a usar calzado cerrado, permanecer en los senderos marcados y evitar colocar manos o pies en zonas de visibilidad reducida. En caso de mordedura, se recomienda inmovilizar la zona afectada, mantenerla a la altura del corazón y buscar atención médica inmediata sin intentar extraer el veneno o aplicar torniquetes.