Mujer de Ventura County muere tras mordedura de serpiente de cascabel en parque regional

...

Una mujer de 46 años de Ventura County falleció cinco días después de ser mordida por una serpiente de cascabel mientras hacía senderismo en el Parque Regional Wildwood, informaron las autoridades. Este caso es el segundo mortal por mordedura de serpiente en California en marzo de 2026, en medio de una actividad inusualmente temprana de las serpientes debido al calor récord.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/03/2026 11:21 AM.
En Internacional y editada el 26/03/2026 11:15 AM.