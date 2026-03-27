El bloqueo de EU paraliza el sistema de salud en Cuba: apagones y escasez de medicamentos

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El endurecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba ha provocado una crisis sin precedentes en el sistema de salud del país, con apagones prolongados, escasez de medicamentos, cancelación de cirugías y un aumento en las muertes evitables. Médicos denuncian que hospitales y clínicas no pueden garantizar atención básica debido a la falta de combustible, electricidad y suministros médicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 10:08 AM.
En Internacional y editada el 27/03/2026 09:41 AM.