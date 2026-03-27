Irán impone sistema de 'peaje' en el Estrecho de Ormuz para controlar tránsito marítimo

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Irán está implementando un sistema de cobro de tarifas conocido como 'caseta de peaje' en el Estrecho de Ormuz, mediante el cual exige a los buques pagar en yuanes y someterse a revisión por la Guardia Revolucionaria Islámica para transitar la vía marítima clave. La medida, respaldada por comunicaciones oficiales y movimientos legislativos internos, busca formalizar el control iraní sobre el paso estratégico y generar ingresos, mientras el tráfico marítimo cae 90% y aumentan los riesgos para la navegación internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 10:25 AM.
En Internacional y editada el 27/03/2026 09:52 AM.