Trump incluirá su firma en billetes de dólar, genera debate legal

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El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que la firma del presidente Donald Trump aparecerá en futuros billetes de un dólar, una medida sin precedentes que ha generado controversia por posibles violaciones a la ley federal, que prohíbe la representación de mandatarios en funciones en moneda oficial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/03/2026 08:53 AM.
En Internacional y editada el 27/03/2026 08:49 AM.