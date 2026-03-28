Trump llama 'Estrecho de Trump' a Ormuz y bromea sobre renombrar pasos marítimos

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El presidente estadounidense, Donald Trump, bautizó como 'Estrecho de Trump' al estratégico Estrecho de Ormuz durante una rueda de prensa, en medio de tensiones con Irán por el bloqueo del paso marítimo. La declaración, de tono irónico, se dio mientras insistía en negociaciones no confirmadas oficialmente por Teherán y tras posponer su ultimátum militar. El crudo Brent alcanzó máximos desde 2022.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/03/2026 10:20 AM.
En Internacional y editada el 28/03/2026 10:20 AM.