Adolescente herido en tiroteo en estacionamiento de la zona oeste del condado de Harris

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Un adolescente fue hospitalizado tras un tiroteo ocurrido el domingo por la noche en un estacionamiento de la avenida Bellaire, en la zona oeste del condado de Harris; las autoridades informaron que el joven, herido en una pierna durante una riña entre dos grupos, se encuentra estable y con pronóstico de recuperación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/03/2026 09:46 AM.
En Internacional y editada el 30/03/2026 09:41 AM.