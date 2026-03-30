Adolescente herido en tiroteo en estacionamiento de la zona oeste del condado de Harris

Un adolescente fue hospitalizado tras un tiroteo registrado la noche del domingo en la zona oeste del condado de Harris, informaron las autoridades.
El Departamento del Alguacil del Condado de Harris respondió al reporte de un disparo alrededor de las 8:00 p.m. en el estacionamiento ubicado en el 14315 de la avenida Bellaire. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, acompañada de otras dos personas, caminaba por el lugar cuando entabló una discusión con otro grupo.
Tras la riña, una persona del grupo contrario sacó un arma de fuego y disparó, hiriendo al adolescente en una pierna. Paramédicos trasladaron al joven al hospital, donde permanece bajo tratamiento médico.
Las autoridades confirmaron que el adolescente se encuentra fuera de peligro y se espera que se recupere completamente. Hasta el momento, no se han reportado arrestos relacionados con el incidente, y las investigaciones continúan en curso.